Milan, anche il Borussia Dortmund interessato a Mandzukic

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, il Borussia Dortmund, a gennaio, sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro per acquistare dalla Juventus sia Emre Can che Mario Mandzukic. Un investimento importante per i tedeschi che però si muoveranno in tal senso solo a patto che riescano a superare il girone di Champions, lo stesso dove sta lottando anche l'Inter di Conte.