Rafael Leao via dal Milan? L'ipotesi non è da scartare. Il portoghese, infatti, non ha mai convinto del tutto: se arrivasse un'offerta concreta i vertici di via Aldo Rossi la prenderebbero seriamente in considerazione. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, sulle tracce del giovane attaccante ci sarebbe anche il Borussia Dortmund.