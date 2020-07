Milan, anche il Siviglia su Mario Gotze

Mario Gotze piace al Siviglia, oltre che al Milan. Il giocatore tedesco, secondo riportato da SportBild, è uno degli obiettivi del Siviglia: la squadra andalusa potrebbe convincere il 28enne, ma lo stesso Monaco ha iniziato a corteggiare l'ormai ex Borussia Dortmund. Con il probabile arrivo di Kovac in panchina, il campione del mondo nel 2014 potrebbe preferire un trasferimento in Ligue 1.