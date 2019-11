Milan, anche il Siviglia su Rakitic

Ormai fuori dai piani del Barcellona su Rakitic si sta scatenando una vera e propria asta di mercato con anche le italiane interessate. Su tutte Milan e Juventus ma non è da escludere un possibile ritorno al Siviglia. Infatti il direttore sportivo della società spagnola Monchi ha parlato a Canal Sur Radio della possibilità emersa nei giorni scorsi di far tornare Ivan Rakitic al Sanchez-Pizjuan: "Non so se è una possibilità nei prossimi anni, oggi è molto difficile. Ha un contratto col Barcellona ed è del Barcellona. Non ha perso sentimento verso il nostro club, ma oggi è qualcosa di irrealizzabile".