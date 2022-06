Milan, anche per Krunic si pensa al rinnovo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il jolly del Milan, Rade Krunic, potrebbe presto incontrare il club rossonero per parlare del rinnovo di contratto. La scadenza del legame con il Milan è fissata per il 2024, ma la duttilità del giocatore bosniaco è sempre piaciuta a mister Stefano Pioli, infatti lo ha schierato in diverse posizioni del campo durante la stagione. Nelle prossime settimane potrebbe avvenire un contatto per discutere del prolungamento.