Milan, ancora da decidere il futuro di Lorenzo Colombo: l'attaccante piace molto al Brescia

Lorenzo Colombo rientrerà a Milanello dal prestito alla Cremonese, ma il suo futuro resta molto incerto. Il Milan non ha ancora deciso, anche se al giovane centravanti non mancano gli estimatori: in particolare, il Brescia ha messo gli occhi su di lui e il presidente Cellino, durante i colloqui per il riscatto di Tonali, ha ottenuto la promessa che quando sarà il momento di guardarsi intorno e riflettere su una nuova destinazione, Colombo prenderà in considerazione la piazza di Brescia. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.