Il nome di Coutinho, giocatore in uscita dal Barcellona, continua a essere accostato al Milan. Il trequartista ha il passaporto portoghese e non andrebbe a occupare l’ultimo slot per i calciatori extracomunitari (uno è già stato preso da Tomori), ma per il momento, come riporta Tuttosport, non c’è ancora nulla di approfondito.