MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dopo una stagione molto deludente e in cui ha trovato poco spazio, l'avventura di Ante Rebic al Milan sembra essere ai titoli di coda: il club di via Aldo Rossi attende offerte per l'attaccante croato che può partire in estate per 4-5 milioni di euro. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.