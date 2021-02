Milan, apertura di Gazidis al rinnovo di Ibrahimovic: la trattativa partirà in primavera

Un fuoriclasse così il Milan non può farselo sfuggire. Zlatan Ibrahimovic ha innescato la miccia della ripartenza del club a gennaio scorso e dopo un anno esatto è il riferimento di tutti i giocatori a Milanello, il leader indiscusso che sta portando avanti i rossoneri a suon di gol. Il suo contratto è in scadenza a giugno ma in sede stanno già pensando al rinnovo del 39enne. Qualche giorno fa ne aveva parlato Paolo Maldini ma ieri a Sky lo ha ribadito l'amministratore delegato Ivan Gazidis: “Rinnovare Ibrahimovic? Perché no?”, ha detto il manager rossonero. “Per Ibra questa è la sfida più grande, bella e romantica della sua carriera. Sente emozione per questo club. Lui potrebbe ritirarsi domani, avrebbe già fatto tutto. Ma questa sfida è speciale: guidare un gruppo verso nuove frontiere. E credo lui senta questa sfida”. La trattativa non è ancora iniziata ma si entrerà nel vivo in Primavera, quando lo svedese tirerà una riga e farà il bilancio della sua condizione mentale e fisica. Ma è un Milan che progetta il futuro e nella squadra del domani c’è sicuramente spazio per Donnarumma e Calhanoglu: “Vogliamo che restino qui, sono importanti, stiamo facendo di tutto. Faremo tutto il possibile, ma sarà anche una scelta dei giocatori che rispetteremo ma ho fiducia, per un accordo”, ha confessato Gazidis.