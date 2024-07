Milan-Atletico Madrid: Morata non sarebbe il primo attaccante che i due club si scambiano

Alvaro Morata al Milan sembrerebbe essere una mera questione di tempo. La dirigenza rossonera sta aspettando solo la finale di Euro2024 per poi accogliere la prima punta spagnola, che con ogni probabilità prenderà in eredità la maglia numero 9 di Olivier Giroud, nonostante in queste ore si stia parlando con insistenza anche di Niclas Fullkrug in ottica Milan.

Il trasferimento del classe '92 in rossonero entrerebbe a far parte di una tradizione piuttosto particolare che vedrebbe il Diavolo protagonista con l'Atletico Madrid per l'appunto. Andando a retroso nella storia, infatti, già negli anni passati il Milan si è scambiato attaccanti con i Colchoneros, con la particolarità, però, che i calciatori in questione sono sempre partiti da Milano in direzione Madrid, e mai viceversa.

Morata potrebbe dunque essere il primo attaccante a lasciare l'Atletico Madrid per il Milan, visto che Fernando Torres (2015), José Mari (2002) e Javi Moreno (2002) prima hanno sempre compiuto il percorso inverso.