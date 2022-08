Milan, Bakayoko può partire solo dopo che si è rinforzato il centrocampo

MilanNews.it

Il Milan sta cercando di chiudere per un centrocampista in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Jean Onana del Bordeaux è il nome più accreditato, con il giovane belga del Wolfsburg Aster Vranckx pronto come piano B. Una volta che sarà sistemato il reparto, e solo per allora, il Milan potrà trovare una sistemazione a Tiemouè Bakayoko, in uscita dal club rossonero. Lo riferisce questa mattina Tuttosport.