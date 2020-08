Milan, ballottaggio Dumfries-Aurier per la fascia destra

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo del club rossonero è ripetere un’operazione alla Theo Hernandez. Per costi e carta di identità, Dumfries del PSV è il profilo che più somiglia al francese, anche se l’esperienza di Aurier del Tottenham ha aperto un ballottaggio non risolto. Occhio al Bayer Leverkusen, che ha messo gli occhi proprio sul terzino ivoriano.