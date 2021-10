Milan-Belotti, la terza sarà la volta buona? I due precedenti

Milan-Belotti, la terza sarà la volta buona? Se lo chiede questa mattina anche Tuttosport in merito all'interesse dei rossoneri per il Gallo che ha il contratto in scadenza con il Torino e dunque la prossima estate si potrà muovere a costo zero. Il quotidiano ricorda che già due volte il Diavolo ha provato a portare a Milanello l'attaccante: la prima volta risale all'estate 2017 quando il Milan guidato da Fassone e Mirabelli cercava un centravanti e valutò anche il profilo di Belotti, ma la richiesta da 100 milioni di Cairo bloccò l'affare. I rossoneri hanno pensato al Gallo anche lo scorso gennaio quando stavano cercando un vice-Ibrahimovic, ma il club granata, in piena zona retrocessione, non aprì alla cessione del suo capitano e così Maldini e Massara andarono sullo svincolato Mandzukic.