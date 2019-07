In casa Milan gli esuberi cominciano a essere troppi. Con l’arrivo di Theo Hernandez, sono diventati quattro i terzini sinistri presenti in rosa: due tra Laxalt, Strinic e Ricardo Rodriguez partiranno. Come riporta Tuttosport, inoltre, anche Borini e Castillejo sono finiti nella lista dei partenti. E resta la grande domanda relativa a chi sarà sacrificato per fare plusvalenza (Donnarumma, Kessié o Cutrone?).