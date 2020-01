Secondo quanto riferisce Tuttosport in edicola questa mattina, il Genoa non molla la presa per Fabio Borini, il quale, però, prima di accasarsi nel club rossoblù, dovrà risolvere il suo contratto con il Milan. Il giocatore, che non rientra nei piani di Pioli, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.