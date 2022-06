Milan, Botman va al Newcastle. Ora due strade: il nuovo difensore per il nuovo trequartista?

MilanNews.it

Dopo un lunghissimo inseguimento non c'è stato più nulla da fare: decisamente insuperabili i 40 milioni di euro proposti dal Newcastle al Lille, legittimo il cambio idea di Botman sulla sua destinazione. Il Milan, dunque, vede sfumare il primo obiettivo per la sua difesa, ma...



I nomi per la difesa

...ma non tutto è perduto e anzi: le strade percorribili sono due D'altronde, il parco difensori mondiali non si ferma solamente al comunque forte centrale olandese! Maldini e Massara ne sono perfettamente consapevoli e hanno in serbo una serie di opzioni per regalare a Pioli il quarto difensore in rosa: o una pista più costosa (con Bremer, a questo punto, in pole position) o una low cost (difensore esperto alla Acerbi o più giovane da far crescere con calma).



Altra strada

Non è da escludersi, inoltre, che il budget inizialmente destinato per Botman sia spostato - in un all-in vecchia maniera - sulla trequarti, ruolo in cui è evidente che il Milan abbia bisogno dei maggiori rinforzi. Maldini e Massara, i cui rinnovi saranno annunciati ufficialmente entro l'inizio della prossima settimana, valuteranno al meglio e per il bene del Milan.