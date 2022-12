Milan, caccia al colpo in attacco. Gazzetta: "Nel casting spunta anche Zaniolo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan alle prese con il mercato, tra rinnovi e possibili acquisti. A tenere banco il prolungamento dei contratti di Leao e Bennacer, ma anche qualche possibile nome in entrata. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un giocatore che piace ai dirigenti rossoneri è Nicolò Zaniolo. Il centrocampista offensivo, già sondato da Maldini e Massara nella scorsa primavera, è in fase di stallo per quanto riguarda il rinnovo con la Roma. I giallorossi chiedono 60 milioni, ma con il passare dei mesi - e con il mancato rinnovo - questa cifra si può abbassare e il Milan può approfittarne.