Milan, caccia al vice-Theo: contatti avviati con Vina. Il Palmeiras vuole 8 milioni

Dopo l'ottima campagna acquisti invernale, il Milan si proietta già all'estate, con i rossoneri alla ricerca di un elemento che possa far rifiatare Theo Hernandez. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, a gennaio ci sono stati dei dialoghi con l'agente di Matías Viña, terzino sinistro uruguaiano che ha appena vinto la Coppa Libertadores con il Palmeiras. Il club brasiliano chiede circa 8 milioni di euro, ma a gennaio non c'è stato tempo per trattare. I contatti proseguiranno per i prossimi mesi, con il Milan pronto a portarlo in Italia in estate. Se l'affare non dovesse andare in porto, ecco che Maldini potrebbe tornare su Junior Firpo del Barcellona, per il quale però sarà fatto solo un tentativo per il prestito, viste le elevate richieste economiche del club blaugrana.