Milan, Caldara tentato dalla proposta del Torino ma valuta anche quella del Venezia

Mattia Caldara è tentato dalla proposta del Torino ma ancora non ha dato la sua preferenza perché prima vuole valutare ogni variabile, compresa la proposta del Venezia. La prossima dovrà essere la stagione del rilancio per l'ex Atalanta ed è per questo che non ha fretta per prendere la decisione definitiva. Intanto il Milan ha aperto alla possibilità di cederlo in prestito, in attesa che lui renda nota la sua volontà. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.