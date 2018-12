Milan, Calhanoglu ha estimatori in Bundesliga

Nuova fiducia a Calhanoglu dopo la brutta prestazione (l’ennesima) offerta contro l’Olympiacos in Europa League. Il giocatore turco, come evidenzia il Corriere della Sera, sta disputando un girone di andata disastroso, ma stasera, contro il Bologna, dovrebbe partire dal primo minuto (è in vantaggio nel ballottaggio con Laxalt). Il futuro in rossonero dell’ex Leverkusen è tutt’altro che certo. C’è chi dice possa partire anche a gennaio. Quel che è certo, è che “Calha” ha estimatori in Bundesliga.