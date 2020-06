Milan, cercasi attaccante: i profili nel mirino

Con Ibrahimovic sempre più lontano (dall’Italia) e Leao sempre meno convincente, il Milan sta sondando il mercato nazionale e internazionale alla ricerca di un rinforzo (forse due) per l’attacco. Come riporta Tuttosport, che fa il punto sulle strategie del club rossonero in vista della campagna acquisti estiva, sono diversi i nomi in ballo per il reparto offensivo: da Jovic del Real Madrid (ad oggi il candidato numero uno) al giovane Myron Boadu dell'Az Alkmaar, passando per Arkadiusz Milik del Napoli e Memphis Depay, che sta pensando di lasciare il Lione. Occhio anche a Scamacca dell'Ascoli (ma è di proprietà del Sassuolo) e al ghanese Kudus, classe 2000 del Nordsjelland.