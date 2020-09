Il Milan sta cercando un vice Donnarumma, un secondo portiere di esperienza che possa essere una valida alternativa a Gigio in caso di emergenza. In pole c’è sempre Begovic. Gli altri profili seguiti, come riporta Tuttosport, sono quelli di Consigli del Sassuolo (33 anni) e Sportiello dell’Atalanta (28 anni). Ma sul tavolo dei due dirigenti rossoneri ci sono altri nomi.