Milan, chi può partire? Dopo Duarte altri due difensori possono lasciare il club

Leo Duarte è già andato via, destinazione Istanbul Basaksehir, ma altri due difensori potrebbero lasciare il club rossonero in questa finestra di calciomercato. Oltre all'acquisto di un difensore e di un centrocampista, il Milan nelle prossime tre settimane potrebbe ulteriormente sfoltire il reparto arretrato. Sono ore decisive per il trasferimento di Andrea Conti alla Fiorentina: nei prossimi giorni il procuratore dell'ex laterale dell'Atalanta sarà nel centro sportivo della società viola per provare a trovare la quadra su un affare che il Milan vuole fare solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. L'altro giocatore in uscita è Mateo Musacchio, per il quale si attendono offerte. Mentre non è sul mercato Rade Krunic: il Torino ha provato a inserirlo nella trattativa Maitè, ottenendo però un rifiuto da parte del Milan.