Milan, ci sono due partiti per l'attacco: chi vuole affondare su Hojlund e chi non vuole mollare Vlahovic (che è il preferito di Allegri)

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante che possa giocarsi il posto da titolare con Santiago Gimenez. Sono giorni di riflessione a Casa Milan dove ci sono due partiti: uno che vorrebbe affondare su Rasmus Hojlund e uno che non vorrebbe mollare Dusan Valhovic, il più gradito anche dallo stesso Max Allegri. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.

Tra le due piste quella che porta al danese, che in passato ha vestito anche la maglia dell'Atalanta, è certamente più economica rispetto a quella che porta al serbo della Juventus: Hojlund potrebbe infatti sbarcare in rossonero in prestito oneroso con diritto di riscatto e firmerebbe un contratto da 4-4,5 milioni di euro. Vlahovic, invece, guadagna il triplo attualmente, dunque vorrebbe almeno 6-7 milioni di euro a stagione. Inoltre, c'è da pagare anche il suo cartellino, con il club bianconero che chiede almeno 25 milioni di euro.

