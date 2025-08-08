Moretto: "Milan, con l'offerta giusta Thiaw può partire. Se il Newcastle arriva a 40 milioni..."

vedi letture

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sul mercato del Milan:

SU ATHEKAME: "Athekame ha chiesto ufficialmente la cessione al Milan, ha chiesto allo Young Boys di essere liberato. Il terzino vuole andare al Milan, vedremo cosa succederà nelle prossime ore, ma fonti all'interno della trattativa ci dicono che oggi, venerdì 8 agosto, dovrebbe arrivare l'ok del club svizzero".

SU THIAW: "Il Newcastle sta cercando un centrale di difesa ed è tornato alla carica per Thiaw che gli inglesi hanno già trattato in passato. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le due società. Allegri vorrebbe tenere Thiaw, ma al Milan non ci sono incedibili e quindi con l'offerta giusta il tedesco potrebbe partire. Quale potrebbe essere quindi il prezzo giusto? Mi dicono che potrebbe essere intorno ai 40 milioni di euro, bonus compresi. L'offerta fuori mercato dovrebbe essere tra i 40 e i 45 milioni, ma io credo che se il Newcastle dovesse arrivare a 40 milioni, bonus compresi, potrebbe essere sufficiente. Gi inglesi stanno insistendo molto, vedremo se rilanceranno nei prossimi giorni".

