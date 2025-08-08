Moretto: "Il Milan vorrebbe che Liberali rinnovasse il suo contratto prima di andare al Catanzaro, ma il giocatore continua a dire di no"

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sul mercato del Milan:

SU LIBERALI: "Il Milan non ha dato ancora l'ok alla cessione di Liberali al Catanzaro a titolo gratuito, ma nelle ultime ore le parti stanno lavorando forte per sbloccare l'affare. Il Milan vorrebbe che Liberali rinnovasse il suo contratto prima di andare via, ma il giocatore continua a dire di no al prolungamento perchè crede che il Milan si sia mosso in ritardo e non sente il feeling giusto per rinnovare. Liberali vuole solo il Catanzaro e dopo gli ultimi contatti l'operazione dovrebbe sbloccarsi nelle prossime ore".

SU HOJLUND E VLAHOVIC: "Si parla di Hojlund al Milan. Il danese, alle condizioni giuste, è un giocatore che può interessare al Milan, però non dimentichiamo la pista che porta a Dusan Vlahovic. Il Milan sta lavorando parallelamente su queste due soluzioni: Vlahovic è l'attaccante su cui il Diavolo sta lavorando da più tempo, i rossoneri stanno cercando di capire se può essere davvero un'opportunità a livello economico. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti. Il Milan sta lavorando su due tavoli: Hojlund da una parte, che però ad oggi non apre ancora completamente al suo addio allo United, e Vlahovic dall'altra".

