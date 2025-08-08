MN - Mattia Liberali atteso oggi pomeriggio a Catanzaro

vedi letture

La trattativa tra Milan e Catanzaro per Mattia Liberali è vicinissima alla fumata bianca, tanto che il giovane trequartista italiano è atteso nel pomeriggio nella città calabra. La squadra giallorossa, che parteciperà al prossimo campionato di Serie B, sarà impegnata alle 18 al Catanzaro Training Center del quartiere Giovino in un'amichevole contro il Fasano e questa potrebbe essere l'occasione per conoscere i suoi nuovi tifosi. Successivamente il giocatore si sottoporrà poi alle visite mediche di rito e alla firma del contratto.

Liberali, che è in scadenza nel 2026 con il Milan, si trasferirà al Catanzaro a titolo gratuito e firmerà un contratto quadriennale. Al Milan andrà il 50% sulla futura rivendita. Nella trattativa è stata decisiva la volontà del giovane trequartista che ha spinto parecchio per trasferirsi in Calabria.

di Antonio Vitiello

