Morata-Como, ci siamo: accordo raggiunto con il Galatasaray. Arriverà dal Milan in prestito con obbligo di riscatto

di Enrico Ferrazzi

Alvaro Morata al Milan, ci siamo! Lo scrive su X Fabrizio Romano che spiega che è stato raggiunto un accordo intorno ai 5 milioni di euro con il Galatasaray per l'interruzione del prestito. Il giocatore, che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche, arriverà nel club lariano dal Milan in prestito con obbligo di riscatto. Ecco il post: 

"Álvaro Morata al Como, here we go! Accordo raggiunto con il Galatasaray per una cifra vicina ai € 5 milioni come risarcimento per la risoluzione del prestito. Autorizzazione per visite mediche e viaggio. Il Como ora ingaggerà Morata dal Milan in prestito con obbligo di riscatto. Morata voleva solo Como".