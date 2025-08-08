Morata-Como, ci siamo: accordo raggiunto con il Galatasaray. Arriverà dal Milan in prestito con obbligo di riscatto
Alvaro Morata al Milan, ci siamo! Lo scrive su X Fabrizio Romano che spiega che è stato raggiunto un accordo intorno ai 5 milioni di euro con il Galatasaray per l'interruzione del prestito. Il giocatore, che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche, arriverà nel club lariano dal Milan in prestito con obbligo di riscatto. Ecco il post:
"Álvaro Morata al Como, here we go! Accordo raggiunto con il Galatasaray per una cifra vicina ai € 5 milioni come risarcimento per la risoluzione del prestito. Autorizzazione per visite mediche e viaggio. Il Como ora ingaggerà Morata dal Milan in prestito con obbligo di riscatto. Morata voleva solo Como".
🚨🔵 Álvaro Morata to Como, here we go! Deal agreed with Galatasaray for fee close to €5m as compensation to break the loan.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025
Authorization for medical and travel next:
Como will now sign Morata from AC Milan on loan with obligation to buy.
Morata only wanted Como. 🇪🇸 pic.twitter.com/HkicN8OAlX
