Milan, col Torino si parlerà anche di Krunic: profilo gradito a Giampaolo

Nell'incontro a cena di questa sera fra il DS rossonero Massara e il direttore dell'area tecnica granata Vagnati oltre a Ricardo Rodriguez (come anticipato QUI), si parlerà anche di Rade Krunic. Il bosniaco è un profilo molto gradito al nuovo allenatore del Torino Marco Giampaolo, che l'ha già allenato nella sua breve esperienza sulla panchina del Milan. I rossoneri però non vorrebbero privarsi del duttile centrocampista, arrivato lo scorso anno dall'Empoli per 8 milioni di euro.