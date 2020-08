Nonostante sia stati proposti diversi portieri, il Milan, come vice-Donnarumma per la stagione 2020-2021, vorrebbe avere ancora Asmir Begovic, che è rientrato al Bournemouth dopo i sei mesi in prestito al club rossonero. Lo riferisce Tuttosport che spiega che la priorità del Diavolo è trovare ora un nuovo accordo con la società inglese.