Milan, complicati il riscatto di Sottil e le conferme di Florenzi e Terracciano

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina la rosa attuale del Milan e, in vista della prossima stagione, divide i giocatori in tre gruppi: chi verrà confermato, chi è in bilico e chi partirà al termine di questo campionato. Tra coloro che potrebbero non far parte della squadra rossonera 2025-2026 ci sono anche Riccardo Sottil, Alessandro Florenzi e Filippo Terracciano che, per motivi diversi, potrebbero salutare a fine stagione.

Secondo la Rosea, sono complicati il riscatto di Sottil, arrivato al Milan durante il mercato di gennaio in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, così come le conferme di Florenzi, che è in scadenza di contratto, e di Terracciano, che sta trovando poco spazio da quando è sbarcato in rossonero a gennaio 2024.