Milan, con l'Arsenal su Ceballos i rossoneri sperano di avere maggiori margini di trattativa per Torreira

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera, il Milan e Marco Giampaolo continuano a sperare di riuscire a portare Lucas Torreira a Milano: il centrocampista non si è infatti ambientato a Londra e per questo starebbe spingendo per il ritorno in Italia. L'Arsenal si è inoltre messo sulle tracce di Dani Ceballos e quindi i rossoneri sperano di avere maggiori margini di trattativa per arrivare all'uruguayano.