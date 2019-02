Milan, concorrenza Dortmund per Saint-Maximin

In attesa di scoprire come andrà a finire il caso Saint-Maximin, il Milan continua a pensare al giocatore. Il suo addio al Nizza è ormai certo, resta solo da capire se il club francese opterà per la risoluzione immediata del contratto o se deciderà di rinviare la partenza del classe '97 di qualche mese. I rossoneri sono pronti a fiondarsi su Aaint-Maximin, ma dovranno guardarsi dalla concorrenza del Borussia Dortmund, che avrebbe già preso contatti con l'entourage del ragazzo.