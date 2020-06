Arrivano conferme alla nostra notizia sull’interesse del Milan per il 23enne playmaker dell’Espanyol, Marc Roca. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il club rossonero potrebbe portare a casa il giocatore per circa 20 milioni di euro. Per età e costo, dunque, lo spagnolo rientra sicuramente nei parametri di Gazidis.