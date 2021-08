Milan, Conti e Castillejo hanno estimatori in Italia e Spagna ma per ora nessuna offerta concreta

Andrea Conti e Samu Castillejo, che sono in uscita dal Milan, hanno estimatori sia in Italia che in Spagna, ma per ora in via Aldo Rossi non è arrivata nessuna offerta concreta. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che dalle loro cessioni i rossoneri sperano di incassare una cifra intorno ai 15 milioni di euro.