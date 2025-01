Milan contro Feyenoord in Champions, Marchetti: "La provocazione degli olandesi: “E se io esco perché ti ho dato Gimenez?”. Trattativa complicata"

vedi letture

Il Milan continua ad inseguire Santiago Gimenez del Feyenoord, con l'urna della Champions che ha messo i due club uno contro l'altro nei Play Off di metà febbraio. Proprio alla luce di questa cosa gli olandesi tengono duro sulla trattativa, come rivelato da Luca Marchetti su Sky Sport 24:

"È stata bloccata la partenza di Morata al Galatasaray perché non ancora non si è sbloccata la trattativa per Santiago Gimenez. È un segno che uno degli acquisti più importanti del mercato estivo del Milan evidentemente non ha funzionato. Ora sicuramente c’entrerà il rapporto con Conceiçao e l’offerta del Galatasaray, anche la questione economica non può essere irrilevante. Ma è evidente che se il Milan avesse voluto trattenerlo lo avrebbe potuto fare in virtù del fatto che l’investimento l’ha fatto qualche mese fa. Morata nel frattempo non è partito per la Turchia proprio perché non è arrivato l’ok da parte del Feyenoord per la cessione di Gimenez.

C’è un piccolo particolare da aggiungere all’interno di una storia che ha portato il Milan ad una trattativa molto complicata, con il Feyenoord che non ha mai aperto completamente alla partenza del suo attaccante, tenendo sempre molto alto il prezzo. Ha voluto che il Milan si avvicinasse a quota 40 milioni. Oggi nell’urna del sorteggio dei Play Off di Champions League che è successo? Che il Milan ha preso il Feyenoord, che ora gioca un po’ su questo. Il passaggio del turno, più o meno, vale una decina di milioni di euro. La provocazione che lancia il Feyenoord è: “E se io esco perché ti ho dato Gimenez?”. Il Milan si trova davanti a questo tipo di difficoltà che il Feyenoord ha messo sul tavolo della trattativa”.