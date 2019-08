Milan-Correa: l'Atletico Madrid potrebbe abbassare il muro verso la fine del mercato

Il Milan non molla la presa per Angel Correa. Dalla parte dei rossoneri, oltre alla volontà dell'argentino che si è già promesso al Diavolo, il club milanista ha dalla sua parte anche il tempo: come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, la società di via Aldo Rossi non ha fretta perchè è prevedibile che verso la fine del mercato l’Atletico Madrid abbassi il proprio muro e si accontenti di una cifra più bassa rispetto ai 55 milioni di euro che chiede ora.