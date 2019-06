Milan, cosa fare con André Silva? Per evitare una minusvalenza i rossoneri dovranno venderlo a 30 milioni

André Silva, che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Siviglia, tornerà al Milan in quanto gli andalusi hanno deciso di non riscattarlo. Il futuro del portoghese resta incerto e dipenderà in gran parte da quello che dirà sul suo conto il nuovo allenatore, che dovrebbe essere Marco Giampaolo. Se anche lui deciderà che nel nuovo Milan non c'è spazio per il portoghese, allora il club di Aldo Rossi cercherà di venderlo anche se non sarà semplice perchè, per evitare minusvalenze, i rossoneri dovranno rivenderlo per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Lo riferisce gazzetta.it.