Milan, cresce il pressing del Bayern Monaco per Rafael Leao

Sta crescendo il pressing del Bayern Monaco per Rafael Leao. Lo scrive questa mattina l'edizione odierna di Repubblica che spiega che i tedeschi sono pronti a presentare al Milan un'offerta da 50 milioni di euro più il cartellino di uno tra il difensore Kim e il centrocampista Goretzka. Questa proposta non basterà però per convincere il Diavolo che per sedersi a trattare chiede almeno 90 milioni di euro.

Rafael Leao, dopo essere stato in panchina nella semifinale contro la Germania per un'influenza, ieri è partito ancora dalla panchina nella finalissima della UEFA Nations League che il Portogallo ha vinto contro la Spagna ai tiri di rigore. Il 10 milanista è entrato in campo al 75° minuto ed è stato sicuramente molto propositivo. A decidere la sfida, l'errore dell'ex rossonero Alvaro Morata e la rete di Ruben Neves. Panchina per l'altro giocatore del Milan, Joao Felix.

La pagella di Rafael Leao a cura di MilanNews.it, voto 6.5: "Tra l'esclusione contro il Monza e l'influenza che lo ha tenuto fuori in semifinale, Rafa non giocava da un po'. Nonostante questo al suo ingresso, approfittando anche di squadre più stanche, non ci ha messo troppo ha prodursi nelle sue proverbiali accelerate. Quando ha la palla punta spesso l'uomo, procurando due gialli e creando un paio di occasioni. Ottima intesa con un monumentale Nuno Mendes. Gli manca solo il gol".