Milan, cresce la fiducia per il ritorno di Brahim Diaz

Secondo Tuttosport, cresce la fiducia in casa rossonera per il ritorno al Milan di Brahim Diaz, il quale non ha mai nascosto la volontà di restare a Milanello. Il Diavolo sta parlando con il Real Madrid della possibilità di prendere il giovane trequartista spagnolo in prestito per un altro anno, ma questa volta con diritto di riscatto a favore del club di via Aldo Rossi.