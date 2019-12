Milan, da Todibo a Rodriguez: il punto tra entrate e uscite sul mercato

Domenica ci sarà l’ultima partita del 2019, poi il mercato comincerà ad entrare nel vivo. Perché il Milan ha bisogno di rinforzi per cercare di rimontare nel 2020 e rendere competitiva la stagione fino a maggio. Non sarà facile, per questo serviranno i rinforzi giusti. Ibrahimovic sembrava uno di questi, con i rossoneri pronti a prenderlo per sei mesi con opzione per un altro anno, ma i tentennamenti dello svedese hanno raffreddato la trattativa. Si attende ancora la decisione finale di Ibra.

Concreta è anche la pista Todibo per la difesa, anche se qui il nodo è il prezzo del difensore centrale, che si aggira sui 20 milioni. Il Milan vuole spendere meno e non inserire l’opzione di recompra che invece il Barcellona gradirebbe. A centrocampo si cerca una mezzala, e se parte Kessie invece l’obiettivo sarà un centrale con Bennacer spostato a destra. Dipende quindi anche dalle uscite e dai ricavi sul mercato.

Kessie è tra i papabili, ma ci sono anche Borini e Rodriguez. Lo svizzero piace al Napoli di Gattuso ma soprattutto al Fenerbahce che lo ha chiesto in prestito. Valutazioni saranno fatte a bocce ferme dopo la gara di Bergamo dove Rodriguez sarà titolare per sostituire Hernandez squalificato. Lo svizzero spera di giocare di più nella seconda parte di stagione per non perdere la nazionale. Borini invece ha mercato in Inghilterra, con il Crystal Palace interessato da tempo, mentre in serie A Fiorentina e Genoa hanno chiesto informazioni.