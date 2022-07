Milan, da Ziyech un assist 'alla Lukaku'. La novità nell'affare farà decollare la trattativa?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe essere giunta ad una svolta la trattativa tra il Milan e il Chelsea per Hakim Ziyech. Non c'è da segnalare alcuna novità tra i due club, ma a cambiare contesto è una parte importantissima del possibile affare: il calciatore; il marocchino, infatti, ha comunicato ieri sera la decisione di concludere il rapporto con il suo storico agente.



Messaggio social

"Ho raggiunto - ha scritto Ziyech su Instagram - un punto nella mia vita in cui sento che è il momento giusto per me di prendere il pieno controllo del mio futuro professionale. Voglio che le trattative e le decisioni sulla mia carriera siano fatte da me. Quindi, andando avanti, io e il mio team, insieme ai nostri rappresentanti legali, gestiremo il lato commerciale delle cose. L'interesse professionale dovrebbe essere diretto a te informazioni di contatto nella mia bio. Rimango incredibilmente grato per il vostro continuo sostegno".



Possibili risvolti

Il marocchino, dunque, sarà rappresentato per le trattative solo da sé stesso o da membri della sua famiglia ed, eventualmente, accompagnato da avvocati; una mossa, di fatto, 'alla Lukaku', in quanto ricorda ciò che ha fatto il centravanti belga per ricavare il massimo dalle sue aspirazioni senza dover fare i conti - anche economici - con nessun altro intermediario. Il Milan, in questo senso, potrebbe essere aiutato dal calciatore sia in termini di ingaggio che di un no definitivo alle commissioni della trattativa.