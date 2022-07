Milan-De Ketelaere: la percentuale sulla rivendita nodo fondamentale

MilanNews.it

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, tra gli elementi che sono serviti a sbloccare la trattativa tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere anche quello legato alla percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Questa clausola scatta solo nel momento in cui i rossoneri, un domani, dovesso vendere il belga a una cifra uguale o superiore rispetto a quella con cui lo stanno acquistando, ovvero 32 milioni di euro. In questo caso, il Bruges incasserebbe, secondo la rosea, il 12.5% della somma destinata al Milan.