Milan, Deulofeu frenato dal Watford. Pista orange con Groeneveld

Idee di mercato per il Milan negli ultimi giorni di mercato. <i>La Gazzetta dello Sport</i> scrive di <b>Gerard Deulofeu</b>, prodotto delle giovanili del Barcellona che ha già vestito i colori rossoneri nella seconda parte della stagione 2016-17. Una seconda avventura rossonera è ostacolata dalla formula (il Watford di Pozzo non accetta prestiti) ma avrebbe senso, visto che il <i>Diavolo</i> cerca un attaccante esterno con quelle caratteristiche. Lo testimonia l’interesse nei riguardi di <b>Arnaut Groeneveld</b>, 21enne olandese in forza al Bruges.