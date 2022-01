Milan, Diallo possibile soluzione di scorta nelle ultime ore di mercato

Il Milan è sempre alla ricerca di un rinforzo per la difesa. I rossoneri sono in attesa di una risposta dal Tottenham per Tanganga, ma nel frattempo stanno valutando anche altri profili. Come riporta il Corriere dello Sport, sono ancora valide le piste che portano a Eric Bailly del Manchester United e, soprattutto, Abdou Diallo del Psg: quest’ultimo - scrive il quotidiano romano - potrebbe essere la soluzione di scorta delle ultime ore.