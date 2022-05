Milan, difesa di squadra ma Kalulu brilla. Presto il rinnovo con adeguamento

© foto di DANIELE MASCOLO

Come spesso ama ripetere Stefano Pioli, i pochissimi gol subiti dal Milan dal 6 marzo in poi in campionato non sono solo merito del reparto difensivo e delle parate di un fenomeno dei pali come Mike Maignan, ma sono possibili se tutta la squadra lavora al meglio in fase di non possesso. Vero, verissimo, ma è opportuno anche sottolineare le ottime prestazioni che sta offrendo Pierre Kalulu.

Caratteristiche importanti

Arrivato due estati fa dal Lione per le cosiddette spese di formazione da 480mila euro circa, Kalulu era un terzino che non aveva alcuna presenza tra i professionisti. Piano piano è cresciuto, allenandosi con costanza e 'sfruttando' i problemi avuti dai colleghi di reparto e, ad oggi, imponendosi come un prospetto su cui fare già tanto affidamento. Assieme a Tomori, ha formato una coppia tutta aggressività e velocità, controllando i migliori attaccanti del campionato sia sul piano fisico che atletico, e subendo solo 2 reti in 10 partite.



I dettagli

Per il giovane francese, di conseguenza, è pronto il rinnovo di contratto. Già se ne parla da alcuni mesi, ma le prestazioni e la personalità con cui si è infilato nel mondo Milan stanno accelerando le trattative, tanto da concludersi, con molta probabilità, poco dopo la fine del campionato. Kalulu firmerà un prolungamento fino al 2026 con aumento dell'ingaggio, il quale passerà dai 500mila euro attuali a circa 1,5 più bonus.