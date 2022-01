Milan, Difesa in emergenza: stoppata la cessione di Gabbia

Dopo Kjaer, e in attesa che Romagnoli torni a disposizione, il Milan dovrà fare a meno di un altro pezzo da novanta della difesa: l’inglese Fikayo Tomori. Come riporta il Corriere dello Sport, ora il reparto difensivo rossonero si è rimodulato attorno alle seconde linee. Per questo, riferisce il quotidiano romano, i dirigenti rossoneri hanno stoppato le trattative per la cessione in prestito di Gabbia (sul difensore c'erano Sampdoria, Cagliari e Salernitana).