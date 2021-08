Milan, difficile Sabitzer per la trequarti: il giocatore vorrebbe restare in Bundesliga

Al centro delle numerose voci di mercato che riguardano il Milan di sicuro la più insistente è quella che riguarda il trequartista: i rossoneri, dopo aver riportato in Italia Brahim Diaz, sono sempre alla ricerca del sostituto di Hakan Calhanoglu. Tra i diversi nomi seguiti c'è quello di Marcel Sabitzer, esperto centrocampista del Red Bull Lispia. L'austriaco è in scadenza di contratto a giugno 2022 e stando ai report dalla Germania la cifra richiesta dalla società Red Bull è piuttosto esigua: tra i 15 e i 18 milioni di euro. La volontà del giocatore, che non ha ancora deciso definitivamente sul proprio futuro, però sarebbe quella di rimanere in terra teutonica. Negli ultimi giorni è stato reso noto l'interesse del Bayern Monaco per il classe 94, con Julian Nagelsmann, oggi allenatore dei bavaresi, che riabbraccerebbe volentieri il suo ex calciatore.