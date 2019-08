Milan, dirigenza al lavoro per sbloccare il mercato in uscita

Il tentativo last minute dei Wolves con Franck Kessie non è andato a buon fine. La squadra inglese aveva provato a strappare l’ivoriano al Milan ma il giocatore ha preferito declinare l’offerta e rimanere in rossonero. Tuttavia la mezzala africana resta sul mercato, ma in poco più di 20 giorni le soluzioni iniziano a scarseggiare. La dirigenza milanista comunque è al lavoro per cercare di vender una o più pedine dopo aver fatto ben 5 acquisti. Tra gli indiziati a partire ci sono sempre Suso, che piace al Lione e alla Roma, così come Andrè Silva, dove però Jorge Mendes sta riscontrando difficoltà a piazzarlo in Europa dopo che la trattativa con il Monaco è saltata. Potrebbe esserci ancora una soluzione francese o spagnola per lui. Tra i possibili partenti almeno uno tra i 4 terzini che affollano la fascia sinistra, con Laxalt indiziato principale a trasferirsi. Maldini e Boban hanno in mente un altro paio di innesti ma serve prima vendere, specialmente se le cessioni porteranno a plusvalenze.

Tra i giocatori che invece non partiranno e che presto potrebbero rinnovare il contratto c’è anche Davide Calabria, esterno destro che potrebbe crescere ulteriormente con Marco Giampaolo: “Sono contento che per il Milan sono incedibile. Il mio agente aveva probabilmente in mano qualche offerta, ma la società ci ha detto che sono importante per il progetto del club. Ho parlato subito anche con il mister, ringrazio il Milan per la fiducia, spero di ripagarla. Per il rinnovo non c'è fretta", ha spiegato Calabria a Sky. "C'è grande fiducia. Sono molto motivato, non vedo l'ora dell'inizio della nuova stagione”.