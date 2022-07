Milan-Dybala: i rossoneri preferiscono un talento di prospettiva come De Ketelaere

MilanNews.it

Si è paralto tanto nelle ultime settimane di un possibile interessamento del Milan per Paulo Dybala. Sicuramente la dirigenza rossonera ha fatto le sue valutazioni e ha chiesto informazioni, ma come riporta questa mattina il Corriere della Sera, i Campioni d'Italia preferirebbero puntare su un profilo giovane e di prospettiva che pesa anche meno sul monte ingaggi. Identikit perfetto per Charles De Ketelaere che, non a caso, è il primo nome della lista di Maldini e Massara.